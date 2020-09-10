Правнучка Гуччио Гуччи обвинила своего отчима в сексуальном насилии

Зарини утверждает, что домогательства отчима продолжались в течение 16 лет. Они начались, когда девушке было всего шесть лет. Как она утверждает, Руффало ложился в ее постель голым, прикасался к ее груди и половым органам, терся своими гениталиями о ее тело.

Девушка обвиняет своего отчима, музыкального менеджера Джозефа Руффало, в продолжительном сексуальном насилии. По словам Зарини, преступления Руффало покрывали ее мать Патрисия Гуччи и бабушка Бруна Паломбо.

Правнучка известного модельера Гуччио Гуччи, основавшего бренд Gucci, Александра Зарини подала в суд на своего отчима, мать и бабушку, сообщил The New York Times .

Александра Зарини призналась, что решила обратиться в суд после того, как стала матерью, а также узнала, что ее отчим занимается волонтерством в детской больнице в Лос-Анджелесе.

Руффало, известный по работе с музыкантом Принсом, а также группами Earth и Wind&Fire, отрицает все обвинения. Его адвокат заявил, что у Зарини могут быть психические проблемы.

«Находясь в браке с матерью Александры, господин Руффало и его жена были очень обеспокоены психическим благополучием Александры и принимали меры, чтобы решить проблему ее нестабильности. Судя по всему, их усилия не увенчались успехов», — говорится в его официальном заявлении.

Мать девушки Патрисия Гуччи утверждает, что не знала о действиях бывшего мужа и не причастна к ним. Также Гуччи не согласилась с обвинениями в адрес своей матери, Бруны Паломбо.

«Я была опустошена, когда она рассказала мне обо всем в сентябре 2007 года, находясь в кабинете нашего семейного врача в Лондоне. Я немедленно инициировала бракоразводный процесс и начала залечивать эту семейную рану с помощью психолога. Я в равной степени опустошена обвинениями против меня и ее бабушки, которые являются абсолютно ложными», — сказала она.

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