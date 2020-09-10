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В Москве появится речной транспорт. Всего проложат два маршрута

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:36

В Москве появится речной транспорт. Всего в московской акватории проложат два маршрута, сообщил заммэра и руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Чиновник уточнил, что водный транспорт должен будет работать круглый год, в нем будут действовать городские тарифы, карты «Тройка», социальные карты и льготы.

Первый маршрут пройдет от парка Фили до Киевского вокзала. По прогнозу Ликсутова, он подойдет для более чем миллиона москвичей и проляжет через четыре района — Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Пресненский и Дорогомилово. Конечной точкой маршрута станет транспортный узел Киевского вокзала.

Схема маршрута № 1
Схема маршрута № 1

Второй маршрут пройдет от Новоданиловской набережной до Печатников. Ликсутов уточнил, что юг города активно застраивается и новые прибрежные кварталы часто бывают удалены от метро.

«Строится комплекс ЗИЛ, в прошлом году открыт парк развлечений «Остров Мечты». Ключевой остановкой станет и Южный речной вокзал — планируем там масштабную реконструкцию, подобную той, что мы делали на Северном речном вокзале», — указал чиновник.

Ликсутов отметил, что для новых маршрутов разработают удобную инфраструктуру: приблизят остановки наземного транспорта, модернизируют причалы, поставят навесы, табло с расписанием, автоматы по продаже билетов.

Ликсутов отметил, что из‑за пандемии проект пришлось отложить. Чиновник также предложил решить на голосовании «каким мог бы быть внешний вид, технологии и другие детали» речного транспорта, и пообещал, что именем предложившего лучшую идею назовут первое судно.

Он добавил, что проект запуска речного транспорта поддержал Сергей Собянин. Детали и разработки Дептранса касательно речных трамваев будут обнародованы чуть позже, заверил Ликсутов.

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