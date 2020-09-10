Сценарист «Робокопа» работает над его сериалом-приквелом

Сценарист оригинального «Робокопа» 1987 года Эдвард Ноймайер работает вместе с киностудией MGM над его сериалом-приквелом. Об этом Ноймайер рассказал в интервью изданию Moviehole. Шоу расскажет историю становления корпорации Omni Consumer Products и ее вице-президента Дика Джонса.

«Мы с MGM работаем над ним [сериалом]. Там будет все самое крутое из «Робокопа», только без самого Робокопа. <…> Я сразу понял, что это отличная идея, как только услышал ее. Здесь есть над чем работать, это очень интересный персонаж [Дик Джонс]», — рассказал Ноймайер.

Он уточнил, что сериал должен затронуть проблемы, которые актуальны сейчас или станут актуальными в ближайшем будущем: политику, технологии, корпорации, бизнес и другие. Главная тема — как функционирует корпоративный мир и те, кто живет в нем.

Ноймайер уточнил, что Джонс не обязательно был плохим парнем в начале своей карьеры, так что мы, вероятно, увидим историю превращения нормального человека в настоящего злодея, циничного топ-менеджера международной корпорации. Проект, правда, пока находится на начальном этапе разработки.

«Робокоп» режиссера Пола Верхувена — серия фильмов о роботе-полицейском, созданном из убитого обычного полицейского-человека. Робот должен спасать Детройт от преступности и коррупции, в которой погряз город. Франшиза насчитывает четыре фильма, включая прохладно принятый ремейк, который вышел в 2014 году. У ремейка запланировано продолжение, но его судьба все еще под вопросом.