В Екатеринбурге устроили музыкальный фестиваль для муравьев

В конце августа в Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль Antyfest (ant в переводе с английского «муравей») для муравьев, хотя онлайн-трансляцию могли посмотреть и люди. На событие обратило внимание издание «Нож».

К мероприятию команда Ural Music Night и рекламное агентство «Восход» готовились 5 месяцев. За это время были найдены музыканты из 11 стран и построены мини-копии сцен с крупных музыкальных фестивалей, которые проходят в этих же странах. Размер как раз подходил для публики муравьиного размера. Все происходящее у сцен снимали на макрокамеры.

В итоге перед муравьями выступили артисты из России, Нидерландов, Словакии, Южной Кореи, Латвии, Израиля, Нигерии и Сербии. Чтобы муравьям было удобнее, концерты транслировали на маленькие экранчики, встроенные в мини-сцены. В качестве фуд-корта посетителям фестиваля предложили ватки, промоченные водой. По словам организаторов, трансляцию посмотрели 150 тыс. человек (количество муравьев, посетивших Antyfest, не уточняется).