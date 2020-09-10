В Екатеринбурге устроили музыкальный фестиваль для муравьев

В конце августа в Екатеринбурге прошел музыкальный фестиваль Antyfest (ant в переводе с английского «муравей») для муравьев, хотя онлайн-трансляцию могли посмотреть и люди. На событие обратило внимание издание «Нож».
К мероприятию команда Ural Music Night и рекламное агентство «Восход» готовились 5 месяцев. За это время были найдены музыканты из 11 стран и построены мини-копии сцен с крупных музыкальных фестивалей, которые проходят в этих же странах. Размер как раз подходил для публики муравьиного размера. Все происходящее у сцен снимали на макрокамеры.
В итоге перед муравьями выступили артисты из России, Нидерландов, Словакии, Южной Кореи, Латвии, Израиля, Нигерии и Сербии. Чтобы муравьям было удобнее, концерты транслировали на маленькие экранчики, встроенные в мини-сцены. В качестве фуд-корта посетителям фестиваля предложили ватки, промоченные водой. По словам организаторов, трансляцию посмотрели 150 тыс. человек (количество муравьев, посетивших Antyfest, не уточняется).
До декабря на сайте фестиваля можно прогуляться по всем сценам фестиваля и посмотреть выступления музыкантов из соответствующих стран.