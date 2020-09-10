Умерла актриса Дайана Ригг. Она снималась в «Игре престолов»

На 83-м году жизни умерла актриса Дайана Ригг. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на ее агента. Причина смерти не называется.

Ригг играла одну из главных ролей в английском телесериале «Мстители», выходившем в 1960-х годах. В конце 60-х она исполнила роль жены Джеймса Бонда в фильме «На секретной службе Ее Величества». Также ее можно было видеть в одной из экранизаций романа Дафны дю Морье «Ребекка», в картине «Разрисованная вуаль», в сериалах «Виктория и Альберт», «Последний король».

Одной из последних больших ролей для нее стала роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов». Также она снималась в фильме Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо», который должен выйти в следующем году.