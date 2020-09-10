Работы молодых режиссеров покажут на крыше петербургской гостиницы

В Петербурге в рамках Фестиваля уличного кино покажут короткометражные работы молодых режиссеров. Сеансы пройдут с 16 по 18 сентября на крыше гостиницы Red Stars и 19 сентября в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова. Об этом «Афише Daily» рассказали представители смотра.

На крыше гостиницы продемонстрируют киноальманахи «Семейное» и «Молодежное» кино, а в ЦПКИО можно будет посмотреть 10 короткометражек — финалистов конкурса. Узнать о картинах подробнее и зарегистрироваться на сеансы можно на сайте фестиваля. Вход бесплатный.

Фестиваль уличного кино проходит ежегодно с 2014 года. На этот раз фильмы-участники показывают в 600 населенных пунктах России с августа и до середины октября. Отбором финалистов для смотра занимались вице-президент Академии российского телевидения Игорь Мишин, режиссеры Валерий Тодоровский, Алексей Попогребский и Юрий Быков, а также другие представители киноиндустрии.