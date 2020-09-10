В Москве полицейские задержали лося, пришедшего в Перово поесть яблок

Столичные полицейские утром 10 сентября долго ловили лося, бродившего по улицам востока Москвы. Перепуганное животное несколько часов металось по округе, пишут «Вести».

Лось появился в окрестностях Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы, предположительно, для того, чтобы поесть яблок. Он бродил по перовским улицам в поисках яблонь (в итоге зверь их все-таки нашел) и то и дело натыкался на очевидцев. Во время своих блужданий лось даже заглянул в школу № 672.

На видео можно заметить, как бросившееся на проезжую часть животное чуть не попадает под машину, убегая от стражей порядка. Однако в последний момент лось отступил и избежал столкновения с автомобилем такси.