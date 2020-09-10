В Москве полицейские задержали лося, пришедшего в Перово поесть яблок

Столичные полицейские утром 10 сентября долго ловили лося, бродившего по улицам востока Москвы. Перепуганное животное несколько часов металось по округе, пишут «Вести».
Лось появился в окрестностях Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы, предположительно, для того, чтобы поесть яблок. Он бродил по перовским улицам в поисках яблонь (в итоге зверь их все-таки нашел) и то и дело натыкался на очевидцев. Во время своих блужданий лось даже заглянул в школу № 672.
На видео можно заметить, как бросившееся на проезжую часть животное чуть не попадает под машину, убегая от стражей порядка. Однако в последний момент лось отступил и избежал столкновения с автомобилем такси.
Как уточняется, лось мог прийти из Измайловского парка, который находится недалеко. Через несколько часов после появления зверя в Перово полицейским удалось вернуть его в привычное место обитания. Как отмечают местные жители, лось нередко выходит из парка и появляется на московских улицах. «Этот лось постоянно то в Перово, то в Вешняках бегает», — рассказали они.