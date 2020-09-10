WWF: за 50 лет численность популяций позвоночных животных уменьшилась на 68%

С 1970 года, то есть за последние пятьдесят лет, численность популяций позвоночных животных сократилась на 68%. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF), пишет «Российская газета».

Основными причинами произошедшего называют сокращение пригодных для обитания животных мест, в том числе из‑за вырубки лесов, и в целом расточительное использование природных ресурсов. «Однако, по прогнозам специалистов, в следующие десятилетия к этим угрозам добавится изменение климата. Уже была зафиксирована первая гибель вида млекопитающих по причине изменений климата, другие виды пока только начинают ощущать на себе последствия этих изменений», — говорят в WWF.

На сегодняшний день, по данным фонда, не подверженными деятельности человека остаются всего 25% суши. В России, а также в Канаде, Бразилии и Австралии — больше всего таких нетронутых территорий.

«Нам есть чем гордится, но эти богатства мы не бережем. По данным Глобальной сети экологического следа, россияне используют в два раза больше ресурсов, чем средний житель планеты», — говорит директор WWF России Дмитрий Горшков.

Самые значительные потери — 94% — несут популяции видов, обитающих в Латинской Америке. В Африке популяции диких видов снизились на 65%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 45%, в Северной Америке — на 33%, в Европе и Центральной Азии — на 24%.