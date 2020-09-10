В Канаде отменили авиарейс, потому что ребенок не надел маску. Хотя он и не должен был ее надевать

Авиакомпания WestJet, которая является вторым по величине канадским авиаперевозчиком, отменила рейс из‑за того, что на одном из пассажиров — малолетней девочке — не было маски. Об этом пишет Би-би-си.

Пассажир летящего из Калгари в Торонто рейса № 652 Сафван Чоудри находился в салоне самолета вместе с женой и двумя дочерьми, младшей из которых 19 месяцев, а старшей — три года. К нему подошли бортпроводники и попросили надеть маску на старшую из девочек, которая в тот момент ела снек.

Чоудри спросил их, может ли ребенок доесть, но работники авиакомпании заявили, что придерживаются «политики нулевой терпимости» и без надетой маски полет не состоится. При этом сам Чоудри и его супруга были в медицинских масках.

По словам пассажира, его трехлетняя дочь надела маску «после некоторой суеты». Однако младшая девочка из‑за этой ситуации была встревожена и расстроена, ее вырвало. Чоудри рассказал, что в WestJet отреагировали на это агрессивно и потребовали также надеть на ребенка медицинскую маску. Когда это не получилось сделать, бортпроводники заявили, что семье придется сойти с самолета, а также пригрозили тюремным заключением для супругов и тем, что вызовут на борт полицию.

Чоудри отметил, что он и его жена общались с бортпроводниками в уважительном тоне и согласились сойти с рейса. Только потом он узнал, что, согласно канадскому законодательству, надевать медицинские маски обязаны дети старше двух лет — поэтому на их 19-месячную дочь это предписание не распространяется.

В то же время в WestJet заявили, что причиной конфликта стал отказ Чоудри надеть маску именно на старшего ребенка. Однако на видео, сделанном мужчиной, видно, что к тому моменту, как на борт поднялась полиция, на его трехлетней девочке была маска. Это же подтвердил и прибывший на место офицер полиции.

В итоге отменен был весь рейс, а полет перенесли на следующий день. В авиакомпании заявили, что «из‑за обострения ситуации экипажу было неудобно работать». Уточняется, что дело было в других пассажирах, из‑за которых бортпроводники почувствовали себя «небезопасно». Часть из них поддержала Чоудри, а другая была, наоборот, раздражена его спором с бортпроводниками. Полиция не предъявила никому обвинений.