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В России хотят запретить продажу продуктов в тару покупателя. Гринпис запустил петицию против этого

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:51

Гринпис запустил петицию против принятия Роскомнадзором новых СанПиН, согласно которым продукты и другие товары запретят продавать в тару покупателя. Об этом организация сообщила в своем телеграме.

Экоактивисты отмечают, что правила и нормативы, которые собирается принять Роскомнадзор, затруднят работу магазинов и приведут к большему количеству мусора, росту числа свалок. Также в организации напомнили, что новые правила, противоречащие принципу «ноль отходов», не соответствуют приоритетам государственной политики в области обращения с отходами.

Как утверждает Гринпис, в июле свыше 7000 человек негативно оценили новую редакцию СанПиН и оставили об этом комментарий на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — однако Роспотребнадзор это проигнорировал.

«Сейчас в России работают несколько десятков магазинов без упаковки, они пользуются большим спросом, потому что люди осознают проблему и хотят покупать продукты, а не мусор. Во многих крупных магазинах есть секции, где потребитель может купить в свои контейнеры готовую еду, а в экомешочки — фрукты, овощи, крупы, орехи, сладости», — рассказала эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина.

Она добавила, что не знает случаев запрета продажи продуктов в тару потребителя в других странах. «Потому что это самый эффективный способ борьбы с мусорным загрязнением», — уточнила Евтешина. Более того, в некоторых государствах законодательно запрещено или планируется запретить продавать одноразовые пакеты, соломинки, ватные палочки, контейнеры для еды.

Гринпис предлагает подписать обращение к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с требованием пересмотреть Санитарные правила для объектов торговли и продажи пищевых продуктов.

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