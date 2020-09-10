Дегустация вин и чемпионат по поеданию хинкали: в «Депо» пройдет фестиваль Грузии

В московском фуд-молле «Депо» 12 сентября пройдет фестиваль, посвященный Грузии и грузинской культуре. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе гастроквартала.

На мероприятии шеф-повар корнера грузинской кухни Tsomi расскажет, как правильно готовить хинкали и хачапури, а после гости сами смогут попробовать себя в деле приготовления чурчхелы и пеламуши.

Одно из главных событий фестиваля — чемпионат по поеданию хинкали на скорость. Победитель получит специальный приз от корнера «Оджахури» (какой именно, организаторы не раскрывают), а также билет в суперфинал, который намечен на октябрь.

Для посетителей проведут бесплатную дегустация грузинских вин и чачи. Также в программе — мастер-класс по грузинским танцам от коллектива «Метехи», песни от ансамбля «Иберия» и выступление тбилисской группы Life Bell, которое завершит вечернюю программу.

Весь день на фестивале будут работать ярмарка с товарами из Грузии, а также стилизованная фотозона.