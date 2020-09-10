Вышел трейлер фильма Александра Невского «Красные пророчества» с Александром Невским в главной роли

Кинокомпания Czar Pictures выпустила трейлер боевика «Красные пророчества» с актером Александром Невским (настоящая фамилия Курицын) в главной роли. Невский также продюсировал фильм (Czar Pictures — его компания).

Фильм расскажет историю российского журналиста (Александр Невский), который пытается выяснить, кто стоит за загадочной операцией «Красные пророчества», нацеленной на дестабилизацию политической обстановки в России и саботаж выборов президента США.

В боевике также снялись Майкл Мэдсен («Бешеные псы»), Одид Фер («Мумия»), Стивен Болдуин («Подозрительные лица») и Каспер Ван Дин («Звездный десант»). Дата выхода фильма пока не известна.