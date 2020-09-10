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Вышел трейлер фильма Александра Невского «Красные пророчества» с Александром Невским в главной роли

Илья Голубев
Сегодня в 14:04

Кинокомпания Czar Pictures выпустила трейлер боевика «Красные пророчества» с актером Александром Невским (настоящая фамилия Курицын) в главной роли. Невский также продюсировал фильм (Czar Pictures — его компания).

Фильм расскажет историю российского журналиста (Александр Невский), который пытается выяснить, кто стоит за загадочной операцией «Красные пророчества», нацеленной на дестабилизацию политической обстановки в России и саботаж выборов президента США.

В боевике также снялись Майкл Мэдсен («Бешеные псы»), Одид Фер («Мумия»), Стивен Болдуин («Подозрительные лица») и Каспер Ван Дин («Звездный десант»). Дата выхода фильма пока не известна.

Александр Невский много лет живет в США, где снимает на свои деньги фильмы (в основном боевики). Картины прославились у российской аудитории после сатирических обзоров на них от блогера BadComedian (Евгения Баженова), у его зрителей Невский даже стал своеобразным мемом (примеры обзоров: «Красный змей», «Максимальный удар», «Форсаж да Винчи»). Подробнее об этом вы можете почитать здесь.

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