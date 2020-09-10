Житель Забайкальского края украл 800 тыс. рублей и раздал их нищим

Житель Приаргунского района Забайкальского края украл в одном из местных торговых центров 800 тыс. рублей, раздал их нищим и бросил в ящики для сбора пожертвований, сообщает пресс-служба полиции края.

23-летний житель села Новоцурухайтуй шел по поселку Приаргунс мимо торгового центра и увидел, что в одном из магазинов горит свет. Он разбил камнем окно — никто не вышел проверить, что произошло.

Тогда молодой человек через крышку пристройки залез на второй этаж и украл там (не уточняется, действовал ли он в одиночку) три ноутбука и сейф, где лежали 800 тыс. рублей.

При себе на момент задержания у него остались 57 тыс. рублей, остальные деньги, по его словам, ушли на милостыню нищим и в ящики для сбора пожертвований. Вор арестован, против него возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.