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На Кевина Спейси снова подали в суд за изнасилование и сексуальное домогательство

Анастасия Цой
Сегодня в 13:07

На актера Кевина Спейси снова подали в суд за изнасилование и сексуальное домогательство. Истцами выступают двое мужчин, один из которых — актер Энтони Рэпп — уже обвинял его в домогательствах. Об этом пишет Variety.

В документах говорится, что события происходили в 1980-х годах, когда истцам было по 14 лет. Второй истец, чье имя не называется, рассказал, что познакомился с обвиняемым, когда посещал его уроки актерского мастерства. Спейси якобы пригласил его к себе домой, где изнасиловал. По его словам, это повторялось несколько раз.

Энтони Рэпп еще три года назад рассказал, что в 1986 году Кевин Спейси пытался заняться с ним сексом. В ответ Спейси заявил, что не помнит этого, однако он попросил прощения на случай, если действительно вел себя неподобающе. После этого более 30 мужчин заявили, что стали жертвами нежелательных сексуальных действий со стороны актера.

По одному эпизоду было возбуждено уголовное дело. Актер не признал вину. В прошлом году дело закрыли, а со Спейси сняли обвинения.

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