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Росприроднадзор потребовал у «Норникеля» в суде 148 млрд рублей за разлив топлива

Семён Гудошников
Сегодня в 12:32

Росприроднадзор подал в суд на «Норникель» с требованием возместить ущерб окружающей среде от разлива топлива. Сумма иска составила около 148 млрд рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иск подан в Арбитражный суд Красноярского края, ответчиком выступает АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), которая входит в «Норникель».

29 мая в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует НТЭК, случилась авария: лопнула цистерна, и произошел большой разлив дизельного топлива. По официальным данным, в почву и реки Амбарную и Далдыкан попало более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Было возбуждено несколько уголовных дел, по ним проходят руководители и сотрудники ТЭЦ, а также мэр Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд рублей, хотя «Норникель» с этой оценкой не согласился. На ликвидацию последствий аварии уйдет не менее пяти лет.

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