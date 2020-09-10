Lancet попросил создателей российской вакцины от коронавируса ответить на вопросы к их разработке

Научный журнал The Lancet попросил создателей российской вакцины от коронавируса ответить ученым, усомнившихся в подлинности данных о разработке. Об этом представитель издания заявил РИА «Новости».

«Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи (ученый из университета Темпл в США, один из подписантов документа — Прим. ред.). Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — цитирует издание слова представителя Lancet.

Ранее на сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, появилось открытое письмо ученых из разных стран, которые усомнились в данных о российской вакцине, представленных в статье для Lancet.

В частности, ученые заявили о статистических аномалиях в публикации — в результатах нескольких экспериментов приводятся одни и те же шаблоны данных, даже если речь идет о разных добровольцах.

Кроме того, авторы письма указали на отсутствие в статье исходных числовых показаний приборов и достаточного количества характеристик выздоравливающих пациентов.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Ей еще только предстоит пройти третью фазу испытаний: осенью ее получат 1500 добровольцев и люди из группы риска (врачи, учителя и так далее). Массовую вакцинацию россиян планируют начать в январе–феврале 2021 года.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев по 38 человек каждая. Из непубличного отчета Центра Гамалеи стало известно, что в одной группе у пациентов зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был неясен.