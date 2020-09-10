перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Lancet попросил создателей российской вакцины от коронавируса ответить на вопросы к их разработке 11:23
Лидеров белорусской оппозиции Тихановскую, Цепкало и Колесникову номинировали на премию Сахарова 11:08
Visuals/Unsplash В России выявили 5363 новых случаев коронавируса
В России выявили 5363 новых случаев коронавируса 10:40
«События в Белоруссии — модель нашего скорого будущего»: Улицкая написала письмо Алексиевич 10:20
«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 человек 10:01
The Insider: Алексей Навальный полностью пришел в себя и смог вспомнить события до отравления 9:39
Вьет Тан Нгуен стал первым азиатско-американским членом Пулитцеровской премии 9:26
Anadolu Agency/Getty Images Германия отправила результаты анализов Навального в ОЗХО. Передавать их России ФРГ не собирается
Германия отправила результаты анализов Навального в ОЗХО. Передавать их России ФРГ не собирается 8:46
Энн Хэтэуэй снимется в фильме о любви и ограблении во время коронавируса «Lockdown» 4:22
Россия не будет закупать иностранные вакцины от коронавируса 3:49
В туалете Мариинского театра нашли скрытую камеру. Охранник испугался и выбросил ее 2:59
Число умерших от коронавируса во всем мире превысило 900 тысяч человек 2:25
CNBC Television/YouTube Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира 2:09
Алла Пугачева и Максим Галкин исполнили трек Моргенштерна как частушку 1:35
Вирджил Абло разработал дизайн автомобиля Mercedes-Benz G-Class 0:38
Автор книги о Трампе заявил, что в США создали ядерное оружие, которого нет у России и Китая Вчера в 23:50
В тиктоке появятся онлайн-туры по российским музеям Вчера в 22:53
Andrew Henderson/YouTube «Иноекино» покажет в октябре «Сияние» Кубрика и «8 ½» Феллини
«Иноекино» покажет в октябре «Сияние» Кубрика и «8 ½» Феллини Вчера в 22:51
Gorillaz и Роберт Смит из The Cure выпустили клип «Strange Timez». Его действие происходит в космосе Вчера в 22:21
Die Zeit: Навального отравили новым типом «Новичка», от которого он должен был умереть в самолете Вчера в 21:24
Отключить рекламу

Lancet попросил создателей российской вакцины от коронавируса ответить на вопросы к их разработке

Семён Гудошников
Сегодня в 11:23

Научный журнал The Lancet попросил создателей российской вакцины от коронавируса ответить ученым, усомнившихся в подлинности данных о разработке. Об этом представитель издания заявил РИА «Новости».

«Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине ответить на вопросы, которые содержатся в открытом письме Энрико Буччи (ученый из университета Темпл в США, один из подписантов документа — Прим. ред.). Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией», — цитирует издание слова представителя Lancet.

Ранее на сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, появилось открытое письмо ученых из разных стран, которые усомнились в данных о российской вакцине, представленных в статье для Lancet.

В частности, ученые заявили о статистических аномалиях в публикации — в результатах нескольких экспериментов приводятся одни и те же шаблоны данных, даже если речь идет о разных добровольцах.

Кроме того, авторы письма указали на отсутствие в статье исходных числовых показаний приборов и достаточного количества характеристик выздоравливающих пациентов.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Ей еще только предстоит пройти третью фазу испытаний: осенью ее получат 1500 добровольцев и люди из группы риска (врачи, учителя и так далее). Массовую вакцинацию россиян планируют начать в январе–феврале 2021 года.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев по 38 человек каждая. Из непубличного отчета Центра Гамалеи стало известно, что в одной группе у пациентов зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был неясен.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить