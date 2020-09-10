В Москве ради котов откроют подвалы домов

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков распорядился открыть хотя бы по одному продуху — специальному отверстию — в подвалах жилых домов. Об этом в фейсбуке сообщила депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.

Открыть продухи необходимо для котов, которых до этого могли замуровать в подвалах. «В августе посыпались жалобы на закрытие продухов в подвалы. Замуровывали их прямо с живыми кошками и котятами внутри. Волонтеры били тревогу, звонили, писали.

Во-первых, это живые существа, которые были обречены на гибель — как замурованные в подвалах, так и оставшиеся на улице без крыши над головой и защиты от собак. А, во-вторых, это опасность для людей, ведь на смену безобидным кошкам всегда приходят мыши и крысы — переносчики заболеваний», — написала Енгалычева.

Она обратилась к заместителю мэра с просьбой напомнить департаменту ЖКХ рекомендации Минстроя, по которым хотя бы один продух должен оставаться открытым. Бирюков распорядился открыть продухи до 14 сентября, а отчитаться до 16 сентября.

Ранее ЖКХ обязаны были замуровывать подвалы домов и чердаки ради предотвращения террористических актов. При этом общественники уже много лет настаивают на том, что зимой бездомные кошки просто гибнут на холоде из‑за того, что не могут попасть в теплые подвалы. Кроме того, в подвалах разводятся грызуны.