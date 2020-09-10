Лидеров белорусской оппозиции Тихановскую, Цепкало и Колесникову номинировали на премию Сахарова

«Смелые женщины Беларуси, возглавляемые Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало, станут в этом году нашими номинантами на премию», — говорится в твиттере фракции.

Лидеров белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, Веронику Цепкало и Марию Колесникову номинировали на премию имени Андрея Сахарова . Это сделала фракция Европарламента «Прогрессивный альянс социалистов и демократов».

«Мы уверены, что премия должна отметить храбрых женщин, борющихся за свободу и демократию в своей стране. Нас особенно вдохновляют три из них, возглавившие белорусскую оппозицию в попытке свергнуть автократического диктатора Александра Лукашенко <…>

Наша фракция — на стороне народа Беларуси. Мы осуждаем жестокое подавление мирных протестов. Эта номинация ровно через месяц после украденных выборов — сигнал нашей безоговорочной поддержки требований протестующих», — объяснили решение во фракции.

«Эти три женщины находятся в авангарде борьбы за свободу в Беларуси. Они отказались от политических разногласий и поставили перед собой общую цель — добиться демократии в стране. Теперь все они сталкиваются с репрессиями. Присуждение им премии было бы прекрасной возможностью подчеркнуть важность их борьбы за демократию и права человека», — добавила представитель фракции, занимающаяся правами человека, Исабель Сантос.

Европейский парламент ежегодно вручает премию имени Андрея Сахарова за вклад в борьбу за права человека во всем мире. В 2018 году лауреатом премии стал Олег Сенцов.