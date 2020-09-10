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The Insider: Алексей Навальный полностью пришел в себя и смог вспомнить события до отравления

Семён Гудошников
Сегодня в 9:39

Оппозиционный политик Алексей Навальный почти полностью пришел себя во вторник, после того как его вывели из медицинской комы. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на источники.

По их словам, состояние политика лучше, чем можно было ожидать в такой ситуации. Он даже смог вспомнить события, предшествующие отравлению, вплоть до потери сознания от боли в туалете самолета.

Ссылаясь на врачей, The Insider пишет, что физически оппозиционеру удастся восстановиться на 90%, а психически он восстановился почти полностью.

Медики считают, что Навальный выжил лишь благодаря быстрой реакции пилота, который экстренно посадил самолет в омском аэропорту, а также инъекции атропина, которую ему сделали еще в машине скорой помощи.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении. В Кремле считают, что для обвинений в адрес российского государства нет никакого повода.

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