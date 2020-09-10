«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 человек

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки, в которых могут принимать участие до 128 человек. Об этом «Афише Daily» рассказали представители социальной сети.
К звонку можно присоединиться даже без профиля в «ВКонтакте»: пользователю нужно только перейти по ссылке-приглашению и указать свое имя. Пользоваться сервисом можно на ноутбуке или смартфоне без установки дополнительных приложений.
Разговор не ограничен по времени. «Человек, который говорит, определяется автоматически — участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них. Создатель может легко управлять звонком: добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны», — рассказывают в «ВКонтакте».
Также для участников есть функция «поднять руку», чтобы тебе передали слово. Сервис предупредит, если у кого‑то из участников конференции плохое интернет-соединение или он начал говорить, забыв включить микрофон.
Кроме того, предусмотрен чат, переписка в котором останется и после завершения звонка.
Еще одно нововведение — виртуальные AR-фоны с технологией 360°, которые доступны с мобильного приложения «ВКонтакте». Есть как брендированные фоны социальной сети, так и другие изображения: например, египетских пирамид, Луны, Китайской стены, Лондона, Нью-Йорка, Сиднея и необитаемых островов.