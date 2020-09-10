«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки на 128 человек

«ВКонтакте» запустила групповые видеозвонки, в которых могут принимать участие до 128 человек. Об этом «Афише Daily» рассказали представители социальной сети.

К звонку можно присоединиться даже без профиля в «ВКонтакте»: пользователю нужно только перейти по ссылке-приглашению и указать свое имя. Пользоваться сервисом можно на ноутбуке или смартфоне без установки дополнительных приложений.

Разговор не ограничен по времени. «Человек, который говорит, определяется автоматически — участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них. Создатель может легко управлять звонком: добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны», — рассказывают в «ВКонтакте».