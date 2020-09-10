Вьет Тан Нгуен стал первым азиатско-американским членом Пулитцеровской премии

Как отметил сам Нгуен в твиттере, это честь для него стать первым азиатско-американским членом совета.

Вьет Тан Нгуен получил Пулитцеровскую премию по литературе в 2016 году за свой дебютный роман «Сочувствующий». Книга рассказывает о человеке, живущем в США, в котором на фоне войны во Вьетнаме соперничают преданность коммунистической идее и верность товарищам по армии.

Пулитцеровская премия, вручаемая с 1917 года, является одной из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра. Победители получают награду в 15 тыс. долларов. Посмотреть лауреатов 2020 года можно здесь.