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Вьет Тан Нгуен стал первым азиатско-американским членом Пулитцеровской премии

Семён Гудошников
Сегодня в 9:26

Американский писатель вьетнамского происхождения Вьет Тан Нгуен вошел в состав совета Пулитцеровской премии, который определит победителей следующего года.

Как отметил сам Нгуен в твиттере, это честь для него стать первым азиатско-американским членом совета.

Вьет Тан Нгуен получил Пулитцеровскую премию по литературе в 2016 году за свой дебютный роман «Сочувствующий». Книга рассказывает о человеке, живущем в США, в котором на фоне войны во Вьетнаме соперничают преданность коммунистической идее и верность товарищам по армии.

Пулитцеровская премия, вручаемая с 1917 года, является одной из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра. Победители получают награду в 15 тыс. долларов. Посмотреть лауреатов 2020 года можно здесь.

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