Германия отправила результаты анализов Навального в ОЗХО. Передавать их России ФРГ не собирается

Германия не собирается передавать России результаты анализов проб Алексея Навального, полученные специальной лабораторией бундесвера. Эти данные ФРГ передала в организацию по запрещению химоружия (ОЗХО), а Россия состоит в ней. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Германии, пишет Der Standart.

Представитель германского правительства Мартина Фиц подчеркнула, что свои следующие шаги кабмин прояснит в ОЗХО. «Информация, которая сейчас нужна, есть у России, а не у Германии», — считает она.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать.

Генеральная прокуратура России пока не нашла оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении. В Кремле считают, что для обвинений в адрес российского государства нет никакого повода.