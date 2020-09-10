Россия не будет закупать иностранные вакцины от коронавируса, когда они появятся в продаже, пишут «Известия» со ссылкой на постпредство России при отделении ООН в Женеве.

При этом Россия рассматривает возможность принять участие в программе COVAX, занимающейся справедливым распределением вакцины по странам мира. Как отмечает ВОЗ, к инициативе готовы подключиться 172 страны, в которых живет 70% мирового населения — 90 из этих стран рассчитывают на помощь богатых государств.

Однако присоединиться к COVAX российская вакцина сможет только после одобрения и предварительной квалификации ВОЗ. Всего планируется включить в портфель вакцин от 12 до 15 препаратов. По данным ВОЗ, сейчас в мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19, 30 из них уже тестируются на людях. В ВОЗ считают, что результаты испытаний препаратов появятся в первой половине 2021 года.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины уже примут участие граждане Беларуси, Венесуэлы и, возможно, Мексики.