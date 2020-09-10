В туалете Мариинского театра нашли скрытую камеру. Охранник испугался и выбросил ее

Жительница Петербурга обнаружила в женском туалете Мариинского театра скрытую видеокамеру, об этом она рассказала «Фонтанке». По словам женщины, охранник забрал камеру и убежал. Вскоре в театре выяснили, что он выбросил устройство в Крюков канал — следом за этим охранника уволили, сообщил ТАСС.

Видеокамера была найдена 7 сентября, незадолго до начала балета «Кармен-сюита». Она оказалась спрятана в стене в нише для туалетной бумаги. По словам нашедшей камеру женщины, камера пищала в руках и, вероятно, работала.

«Рядом стоял охранник, мы позвали его, а он начал говорить что‑то бессвязное, у него затряслись руки. Зашел, открыл дверцу в туалете, даже не спросил, где мы ее нашли, и убежал. Подруга вызвала полицию», — рассказала зрительница.

В театре сейчас проводят внутреннюю проверку. Сбежавший с камерой охранник отстранен от работы. По словам сотрудников Мариинки, мужчина объяснил свое поведение тем, что «испугался». Как долго камера находилась в женском туалете, кто и с какой целью ее там установил, пока неизвестно.