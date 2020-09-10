Число умерших от коронавируса во всем мире превысило 900 тысяч человек

Число умерших из‑за заражения новым коронавирусом в мире превысило 900 тыс. человек, сообщил американский Университет Джона Хопкинса.

Больше всего погибших от COVID-19 в США, там умерли 190 649 заболевших. Бразилия занимает второе место по числу умерших — в южноамериканской стране скончались 127 464 пациента. Также большое количество жертв зафиксировано в Индии — 73 890 человека.

В десятку стран с высокой смертностью от COVID-19 также попали Мексика, Великобритания, Италия, Франция, Перу, Испания и Иран. Россия находится на 12 месте по числу умерших от коронавируса: Университет Хопкинса зафиксировал 18 080 смертей.

Всего в мире новым коронавирусом заразились более 27,6 млн человек, из которых 18,6 млн — выздоровели. В России, согласно данным оперштаба, за последние сутки выявили 5218 случаев COVID-19. Больше всего заболевших в Москве.