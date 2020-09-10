Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира, сообщил Fox News.

По словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макэнани, Трамп заслуженно получил номинацию за работу над урегулированием конфликта между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Сегодня президент Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира в знак признания его посреднических усилий при заключении мирного договора между ОАЭ и Израилем, это историческое соглашение, и первое соглашение подобного рода за последние два десятилетия», — сказала Макэнани.

Макэнани отметила, что Трамп заработал номинацию упорным трудом. Пресс-секретарь считает, что зарубежная политика президента США всегда будет направлена на достижение мира.

Депутат норвежского стортинга (парламента) Кристиан Тибринг-Чьедде подчеркнул также, что Трамп не только способствовал налаживанию отношений ОАЭ и Израиля, но и содействовал снижению эскалации в конфликте между Индией и Пакистаном в Кашмире, а также на Корейском полуострове.

Обладателя Нобелевской премии выбирает комитет, назначенный стортингом. В разные годы среди номинантов были Иосиф Сталин, Бенито Муссолини, Фидель Кастро и Уго Чавес. Кроме того, четырежды в истории премию мира получали президенты США: Барак Обама, Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон и Джимми Картер.