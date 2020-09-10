Алла Пугачева и Максим Галкин исполнили трек Моргенштерна как частушку

Певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин исполнили трек Моргенштерна и Элджея Cadillac в ютьюб-шоу «Музыкалити». Артисты спели сингл как частушку.

В шоу «Музыкалити», которое выходит на канале творческого объединения Gazgolder, представители разных поколений музыкантов знакомятся с творчеством друг друга. Вместе они слушают популярные песни и оценивают их по шкале от 1 до 10.

Ведущим программы является Максим Галкин. В новом выпуске шоу он включил гостям — Алле Пугачевой и рэперу Басте — трек Моргенштерна и Элджея Cadillac. Пециа не смогла разобрать слова трека, а когда увидела текст, сказала, что он напоминает ей частушки.