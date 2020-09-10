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Алла Пугачева и Максим Галкин исполнили трек Моргенштерна как частушку

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:35

Певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин исполнили трек Моргенштерна и Элджея Cadillac в ютьюб-шоу «Музыкалити». Артисты спели сингл как частушку.

В шоу «Музыкалити», которое выходит на канале творческого объединения Gazgolder, представители разных поколений музыкантов знакомятся с творчеством друг друга. Вместе они слушают популярные песни и оценивают их по шкале от 1 до 10.

Ведущим программы является Максим Галкин. В новом выпуске шоу он включил гостям — Алле Пугачевой и рэперу Басте — трек Моргенштерна и Элджея Cadillac. Пециа не смогла разобрать слова трека, а когда увидела текст, сказала, что он напоминает ей частушки.

После этого Пугачева вместе с супругом спела текст трека на мотив частушек. Также певица призналась, что не знает автора песни. «Я с шаманами не дружу», — сказала она.

Недавно учитель географии Артем Васильевых вместе с блогером Юрием Семеняком подал в суд на Моргенштерна из‑за высказываний рэпера о школах и вузах. Иск поддержали московские школьники, они сожгли портрет артиста. А в июне клип Моргенштерна «Пососи» стал самым дизлайкнутым видео на российском ютьюбе.

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