Вирджил Абло разработал дизайн автомобиля Mercedes-Benz G-Class

Концептуальная версия внедорожника переосмысливает «гелендваген» в стилистике гоночного автомобиля. Машина сохранила культовую квадратную форму, но стала ниже и шире, приняв более спортивных вид.

Fashion-дизайнер Вирджил Абло разработал дизайн обновленного автомобиля Mersedes-Benz G-Class, также известного как «гелендваген». Об этом сообщил Dezeen.

По словам создателей автомобиля, он представляет собой «уникальное произведение искусства, которое демонстрирует будущие интерпретации роскоши и стремление к красоте и экстраординарному». Точная копия машины будет продана на аукционе Sotheby’s.

Автомобиль выкрашен в белый цвет и вручную отшлифован. Чтобы подчеркнуть монолитную форму обновленного «гелендвагена», его лишили наружных зеркал, индикаторов и бампера.

«Моя конечная цель в этом проекте с Mercedes-Benz — вдохновить молодых художников, инженеров, дизайнеров, поставить под сомнение статус-кво, а также экспериментировать с моими собственными дизайнерскими способностями», — сказал Абло.

Средства от продажи «гелендвагена» пойдут на благотворительность. Как отмечает Абло, он планирует таким образом поддержать молодых художников и дизайнеров.

Оригинальный Mercedes-Benz G-Class был создан как военный автомобиль в 1972 году по просьбе персидского шаха. Его гражданская версия появилась в 1979 году и несколько раз перерабатывалась.

Вирджил Абло в прошлом месяце запустил инстаграм @offwhiteseasons, в котором раскрываются подробности о закулисье бренда уличной одежды Off-White.