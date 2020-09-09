Автор книги о Трампе заявил, что в США создали ядерное оружие, которого нет у России и Китая

В США 15 сентября выйдет книга под названием «Ярость» ветерана американской журналистики, члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворта. Книга посвящена президенту США Дональду Трампу, сообщает ТАСС.

В книге содержатся материалы из 18 эксклюзивных интервью Вудворта с Трампом. Первые выдержки из книги опубликовала газета The Washington Post: в них сообщается, что в США якобы разработали новое ядерное оружие, которого нет у России и Китая.

«В разгар размышлений о том, насколько близко Соединенные Штаты подошли в 2017 году к войне с Северной Кореей, Трамп сообщил: «Я создал ядерное [оружие], оружейную систему, которой ни у кого прежде не было в этой стране. У нас есть такое, чего вы никогда не видели и не слышали. У нас есть такое, о чем Путин и Си [Цзиньпин] никогда не слышали. То, что у нас имеется, — невероятно», — говорится в книге.

В отрывке уточняется: источники Вудворта подтвердили, что у Вооруженных сил США есть новая секретная оружейная система. Рассказать о каких‑либо деталях, касающихся нового вооружения, они отказались. По словам газеты, «источники были удивлены, что Трамп раскрыл» сведения о существовании данной системы.

Недавно в России впервые издали книгу Джона Херси «Хиросима» о ядерной атаке Соединенных Штатов в 1945 году. Купить книгу можно у издательства Individuum.