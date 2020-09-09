В TikTok появятся онлайн-туры по российским музеям

В социальной сети TikTok появится серия виртуальных экскурсий по российским музеям и галереям, сообщает ТАСС.

Онлайн-туры можно будет найти на платформе по хештегу #КультурныйTikTok. Новые экскурсии будут выходить дважды в неделю, по средам и субботам. С их помощью пользователи смогут посмотреть как постоянные экспозиции, так и отдельные временные выставки.

Первым партнером проекта станет Музей Фаберже в Петербурге. Экскурсии по нему выйдут 12, 16, 19 и 23 сентября. Затем в кампании примет участие Мультимедиа Арт музей: он покажет виртуальную выставку «American Power» американского документалиста Митча Эпштейна, а также проведет экскурсию, посвященную французскому коллекционеру Антуану де Гальберу.

Расписание онлайн-туров появится на специальной странице в приложении 10 сентября. Сами экскурсии будут проходить в официальном аккаунте.