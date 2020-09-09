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«Попы красили синей краской»: Александр Лукашенко заявил, что следы побоев протестующих сымитированы

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:18

Александр Лукашенко поддержал действия силовиков во время протестных акций и заявил, что следы побоев задержанных участников были сымитированы, сообщает портал Tut.by.

По мнению Лукашенко, ОМОН спас Беларусь «от блицкрига», а охранники изолятора на Окрестина столкнулись с агрессией «пьяных и обкуренных» участников протеста, которых, как он считает, «там было 60%».

«Все было направлено на них, чтобы синяки показывали. А сейчас же мы видим, что некоторым девчонкам попы красили синей краской. Что, вы этого не видели? Мы вам можем эти кадры показать», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что не может осудить силовиков, «которые защитили не только страну», но и его самого. При этом Лукашенко признал, что у некоторых протестующих действительно были синяки от побоев.

«Ну да, у кого‑то и спина была синяя. Но сегодня синяков уже нет. А 39 или 40 ребят, которые переломаны, и с позвоночником переломанным омоновцы, до сих пор лежат в госпитале», — отметил он.

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов, на которых, согласно заявлению ЦИК, победил Александр Лукашенко. Главный его оппонент Светлана Тихановская не согласилась с результатами голосования, назвав их сфальсифицированными. Ее мнение поддержали многие жители страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщали, что людей держали во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормили, давали воду из‑под крана, избивали, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, было абсолютно бесчеловечным.

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