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Росздравнадзор изымает из аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:50

Росздравнадзор потребовал изъять из российских аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик». Об этом сообщил «Спид.Центр».

По мнению ведомства, инструкция к тесту вводит покупателей в заблуждение и утверждает, что «Ораквик» можно использовать для самостоятельного тестирования. При этом в регистрационных документах теста указывается, что он может применяться «только для профессионального использования».

Иными словами, тестирование с помощью «Ораквика» должно проходить при участии медика, считают в Росздравнадзоре. При этом, как отмечает «Спид.Центр», использовать тест очень просто: например, для исследования слюны необходимо приложить лопаточку к деснам и опустить ее на 20–40 минут в контейнер с раствором.

Компания — производитель теста «Юнидент» утверждает, что «Ораквик» изначально предназначался для домашнего тестирования, но в регистрационном досье зафиксировали только информацию о профессиональном использовании. «Росздравнадзор начал это трактовать так, что он может использоваться только в медучреждениях», — сказали в компании.

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