перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Die Zeit: Навального отравили новым типом «Новичка», от которого он должен был умереть в самолете 21:24
«Попы красили синей краской»: Александр Лукашенко заявил, что следы побоев протестующих сымитированы 21:18
Росздравнадзор изымает из аптек экспресс-тесты на ВИЧ «Ораквик» 20:50
WBRussia/YouTube Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева 20:30
Арест Колесниковой и Знака, новые правила «Оскара» и другие новости дня 20:19 Дайджест
Американский штат Орегон окутала красная мгла из‑за лесных пожаров 20:11
Митап книжных блогеров и встреча с современными поэтами: в Artplay пройдет марафон «Литресенье» 19:01
Интернет-магазин «Беру» станет частью «Яндекс.Маркета» 18:52
«Вдудь»/YouTube Михаил Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его
Михаил Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его 18:16
The Guardian опубликовала колонку, написанную искусственным интеллектом 18:13
ВДНХ запустит в сентябре циклы лекций по искусству, экологии и психологии 17:59
Посмотрите новый вдохновляющий клип Стормзи «Superheroes» 17:38
Роберт Де Ниро и Джон Малкович поработают вместе 17:06
mostafa_meraji/Unsplash В Грузии запретили застолья
В Грузии запретили застолья 16:54
ФБК показал фильм про Татарстан, жителей которого «обманули и обворовали» 16:53
Трое екатеринбуржцев получили от 4 лет условно до 7 лет колонии за паблик об АУЕ* 16:20
«Похищают лучших из нас»: нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич написала о ситуации в Беларуси 15:56
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО Обновлено в 15:39
Чак Норрис обратился к жителям Якутска. Актер попросил их беречь природу 15:25
«Хлеб», The Hatters и другие: фестиваль Ural Music Night объявил участников 15:14
Отключить рекламу
Дайджест

Арест Колесниковой и Знака, новые правила «Оскара» и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:19

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову арестовали по делу о призывах к захвату власти в Беларуси. Сейчас она находится в минском СИЗО. Вместе с Колесниковой арестовали еще одного члена Координационного совета оппозиции Максима Знака.

Аресты и жесткую борьбу белорусских властей с оппозицией прокомментировала лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Она заявила, что власти похищают лучших представителей белорусского народа, а также упрекнула в бездействии русскую интеллигенцию.

Светлана Тихановская выпустила новое видео, в котором обратилась к россиянам. Она призвала не поддаваться влиянию белорусской пропаганды и помнить «истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко».

В России за сутки выявили 5218 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 041 007.

Трое екатеринбуржцев получили от 4 лет условно до 7 лет колонии за паблик об АУЕ в «ВКонтакте». Это первые подобные приговоры с того момента, как движение было запрещено в России.

Американская киноакадемия обновила требования для картин, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». К примеру, теперь минимум 30% статистов и актеров в третьестепенных ролях должны быть женщинами, людьми с инвалидностью, представителями ЛГБТ+ или расовых и этнических меньшинств.

Петербургским учителям поручили искать ЛГБТ-символику в соцсетях школьников и сообщать о ней полиции. На каждого ребенка с такой символикой будут заводить досье.

Умер автор сценария фильма «Пианист» Рональд Харвуд. Он скончался у себя дома в британском графстве Сассекс в возрасте 85 лет.

Slipknot выступят на Park Live в 2021 году. Билеты на концерт поступят в продажу 11 сентября.

Мак ДеМарко и Yellow Days выпустили клип «The Curse», а британский грайм-артист Стормзи представил анимационное видео «Superheroes», посвященное Чедвику Боузману.

Фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 18 сентября, объявил лайнап. На мероприятии выступят группы «Хлеб», The Hatters, певица Елка, электронщики Oligarkh, джазовый коллектив Eilenkrig и многие другие.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света

Другие материалы по темам

Теги
ФСИН
Люди
Мария Колесникова
Светлана Алексиевич
Елка
Светлана Тихановская
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить