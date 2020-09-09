Арест Колесниковой и Знака, новые правила «Оскара» и другие новости дня

Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову арестовали по делу о призывах к захвату власти в Беларуси. Сейчас она находится в минском СИЗО. Вместе с Колесниковой арестовали еще одного члена Координационного совета оппозиции Максима Знака.

Аресты и жесткую борьбу белорусских властей с оппозицией прокомментировала лауреатка Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. Она заявила, что власти похищают лучших представителей белорусского народа, а также упрекнула в бездействии русскую интеллигенцию.

Светлана Тихановская выпустила новое видео, в котором обратилась к россиянам. Она призвала не поддаваться влиянию белорусской пропаганды и помнить «истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко».

В России за сутки выявили 5218 случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 041 007.

Трое екатеринбуржцев получили от 4 лет условно до 7 лет колонии за паблик об АУЕ в «ВКонтакте». Это первые подобные приговоры с того момента, как движение было запрещено в России.

Американская киноакадемия обновила требования для картин, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». К примеру, теперь минимум 30% статистов и актеров в третьестепенных ролях должны быть женщинами, людьми с инвалидностью, представителями ЛГБТ+ или расовых и этнических меньшинств.

Петербургским учителям поручили искать ЛГБТ-символику в соцсетях школьников и сообщать о ней полиции. На каждого ребенка с такой символикой будут заводить досье.

Умер автор сценария фильма «Пианист» Рональд Харвуд. Он скончался у себя дома в британском графстве Сассекс в возрасте 85 лет.

Slipknot выступят на Park Live в 2021 году. Билеты на концерт поступят в продажу 11 сентября.

Мак ДеМарко и Yellow Days выпустили клип «The Curse», а британский грайм-артист Стормзи представил анимационное видео «Superheroes», посвященное Чедвику Боузману.

Фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 18 сентября, объявил лайнап. На мероприятии выступят группы «Хлеб», The Hatters, певица Елка, электронщики Oligarkh, джазовый коллектив Eilenkrig и многие другие.