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Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:30

Вышел первый трейлер фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнева по произведениям Фрэнка Герберта. Посмотреть его можно на ютьюбе.

В ролике, в частности, показывается сцена с испытанием главного героя Пола Атрейдеса. Также в видео множество боевых сцен, а в конце даже можно увидеть песчаного червя.

Роль Атрейдеса, мессии народа планеты Арракис, исполнил Тимоте Шаламе. Его отца сыграл Оскар Айзек, а мать — Ребекка Фергюсон. Также в картине снялись Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендая, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.

Действие «Дюны», снятой по роману Фрэнка Герберта, происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество во Вселенной — спайс.

Ранее оператор «Дюны» Грег Фрейзер рассказал, что каждая ее часть будет самостоятельным фильмом. Фрейзер, работавший над «Изгоем-один», заверил, что мир «Дюны» не будет похож на мир «Звездных войн».

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