Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева

Вышел первый трейлер фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнева по произведениям Фрэнка Герберта. Посмотреть его можно на ютьюбе.

В ролике, в частности, показывается сцена с испытанием главного героя Пола Атрейдеса. Также в видео множество боевых сцен, а в конце даже можно увидеть песчаного червя.

Роль Атрейдеса, мессии народа планеты Арракис, исполнил Тимоте Шаламе. Его отца сыграл Оскар Айзек, а мать — Ребекка Фергюсон. Также в картине снялись Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендая, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.