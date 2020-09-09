Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева

Вышел первый трейлер фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнева по произведениям Фрэнка Герберта. Посмотреть его можно на ютьюбе.
В ролике, в частности, показывается сцена с испытанием главного героя Пола Атрейдеса. Также в видео множество боевых сцен, а в конце даже можно увидеть песчаного червя.
Роль Атрейдеса, мессии народа планеты Арракис, исполнил Тимоте Шаламе. Его отца сыграл Оскар Айзек, а мать — Ребекка Фергюсон. Также в картине снялись Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендая, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.
Действие «Дюны», снятой по роману Фрэнка Герберта, происходит в будущем и рассказывает о молодом аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество во Вселенной — спайс.
Ранее оператор «Дюны» Грег Фрейзер рассказал, что каждая ее часть будет самостоятельным фильмом. Фрейзер, работавший над «Изгоем-один», заверил, что мир «Дюны» не будет похож на мир «Звездных войн».