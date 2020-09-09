Митап книжных блогеров и встреча с современными поэтами: в Artplay пройдет марафон «Литресенье»

В центре дизайна Artplay 13 сентября впервые пройдет литературный ивент-марафон «Литресенье». Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Марафон состоится в новом пространстве Artplay Portal в рамках «Российской креативной недели». Организаторы обещают посетителям лекции от проекта Monitor Box, митап книжных блогеров и встречи с современными поэтами.

В полдень по московскому времени лекцию о феномене книги художника в России прочтет писатель, искусствовед и издатель Михаил Погарский. Затем, в 13.00, председатель клуба библиофилов Леонард Чертков, художник Иван Шаховской и дизайнер Никита Ордынский расскажут об истории ВХУТЕМАСа.

После этого начнется блок с участием популярных современных поэтов. В рамках этой части марафона гости мероприятия смогут встретиться с участницей проекта «#superстихи» Яной Мкр и поэтом и музыкантом Grappa Boy.

На митапе книжных блогеров, который начнется в 18.30 и завершит литературный марафон, участники смогут обсудить взаимодействие с издательствами, монетизацию своих аккаунтов и формат рецензий, а также конкуренцию с критиками, работающими в СМИ.

На «Литресенье» также будет проходить книжный маркет. Он начнется в 12.00 и завершится в 20.00.