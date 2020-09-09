Интернет-магазин «Беру» станет частью «Яндекс.Маркета»

Сервис «Яндекс.Маркет» и интернет-магазин «Беру» объединяются в один маркетплейс, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя «Яндекса».

После завершения интеграции сервисов сайт «Беру» перестанет быть доступным для пользователей, а все данные их аккаунтов будут перенесены в «Яндекс.Маркет» вместе с информацией о покупках и бонусах. Также сервис возьмет на себя всю работу по логистике, хранению и доставке товаров, сейчас с ним работают уже 7000 поставщиков. В ближайшее время купить можно будет 1,2 млн товаров, к концу года это число должно вырасти до 2 млн.

«В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов «Яндекса» и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах», — рассказал гендиректор группы компаний «Яндекс.Маркета» Максим Гришаков.

Сбербанк и «Яндекс» запустили свой маркетплейс «Беру» в полноценном режиме в октябре 2018 года.