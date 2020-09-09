Михаил Ефремов заявил, что адвокат Пашаев «подставил» его

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, заявил, что его «подставил» адвокат Эльман Пашаев. Об этом пишет издание «Московский комсомолец», корреспонденты которого встретились с актером в СИЗО.

Ефремов заявил, что не ожидал настолько сурового приговора, а также не рассчитывал вновь увидеть Пашаева, полагая, что к нему придет другой адвокат.

«Адвокат меня «подставил» на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он», — сказал Ефремов в беседе с журналистами.

Ефремов отметил, что «вроде бы» не продлевал договор с Пашаевым и потому был удивлен его приходу. Актер отказался от услуг Пашаева после оглашения приговора. Сам юрист в данный момент составляет расширенную апелляционную жалобу.

«Он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как‑то странно. Мне кажется, это рискованно», — поделился Ефремов.

По словам актера, Пашаев заявил, что его к Ефремову послала жена артиста. Однако проверить это у Ефремова не получилось, поскольку звонки из СИЗО для актера в данный момент запрещены.

Артист отметил, что чувствует себя «более-менее», а сокамерников назвал «нормальными ребятами».

8 сентября Ефремова признали виновным в ДТП на Смоленской площади и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Актера поместили в СИЗО, с ним в камере находятся еще двое мужчин — гражданин России и гражданин Беларуси.

После оглашения приговора Ефремов рассказал, что прочитает сотрудникам СИЗО пьесу Ивана Охлобыстина «Пар».