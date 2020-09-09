В Грузии запретили застолья

В Грузии запретили проводить застолья. Такое решение было принято властями страны из‑за роста числа заражений коронавирусом, пишет РБК со ссылкой на сообщение правительства Грузии.

Согласно постановлению грузинского межведомственного координационного совета, проведение торжеств, которые сопровождаются сбором гостей и застольями, — сюда входят свадьбы, поминки, юбилеи и другие мероприятия — полностью запрещается с 10 сентября. До последнего момента жителям страны разрешали проводить застолья вне закрытых помещений, уточнили в администрации правительства Грузии.

Кроме того, запрещены спортивные и культурные мероприятия, в которых участвуют более 200 человек, — их тоже было можно проводить на открытом воздухе. При этом предвыборные митинги и другие ивенты, связанные с избирательной кампанией, все еще разрешены.

31 октября в Грузии пройдут выборы депутатов парламента. «Мы понимаем, что избирательная кампания идет полным ходом и, конечно, все ограничения на культурные и спортивные мероприятия не распространяются на предвыборную агитацию», — уточнила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

С начала пандемии в Грузии выявили 1773 случая заражения коронавирусом. В последнее время их число увеличилось. 8 сентября заразились 45 человек (это стало рекордным показателем за сутки), а 9 сентября — о 44 заболевших. Порядка 6000 человек в стране сейчас находятся на самоизоляции; 17 пациентов, больных COVID-19, в тяжелом состоянии, а трое — в критическом.

При этом, как рассказала медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, пятеро из 45 больных коронавирусом, выявленных 7 сентября, заразились на одной свадьбе в Тбилиси.