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Роберт Де Ниро и Джон Малкович поработают вместе

Анастасия Цой
Сегодня в 17:06

Роберт Де Ниро и Джон Малкович вместе сыграют в драме «Умой меня в реке» («Wash Me In The River»). Об этом пишет Deadline.

Фильм расскажет о человеке, у которого в прошлом была наркотическая зависимость. Он хочет отомстить торговцам наркотиками, виновным в смерти его невесты. В то же время по его следам идут двое полицейских. Издание сообщает, что сценарий напоминает «Старикам тут не место» братьев Коэнов.

Съемки фильма начнутся в ноябре. Одну из ролей исполнит рэпер Машин Ган Келли. Режиссером выступит продюсер «Ирландца» Рэндолл Эмметт. Сейчас в производстве находится его дебютный фильм, в котором играют Брюс Уиллис и Меган Фокс.

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