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ФБК показал фильм про Татарстан, жителей которого «обманули и обворовали»

Анастасия Цой
Сегодня в 16:53

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал очередной фильм из поездки по российским регионам. Георгий Албуров и Кира Ярмыш заявили, что в кадре должен был быть Алексей Навальный, но на момент съемок он находился в коме.

В ролике говорится, что первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев стоял у истоков партии «Единая Россия», а также был доверенным лицом Владимира Путина на всех выборах. При нем, по мнению расследователей, между Татарстаном и Москвой было заключено негласное соглашение: «заоблачные проценты поддержки Владимира Путина и «Единой России» взамен на разрешение воровать безнаказанно, в любых количествах». Это соглашение распространяется и на действующего президента Татарстана Рустама Минниханова, уточнил фонд.

В ролике рассказывают о коррупции Рустама Минниханова. ФБК нашел у президента Татарстана дом, который оценивают минимум в миллиард рублей, а также еще два дома и целый подъезд с 22 квартирами. Рассказывают также и о схемах с офшорами и не только.

13 сентября, в единый день голосования, в республике пройдут выборы президента. ФБК призывает зарегистрироваться на сайте «Умного голосования» и голосовать за единого кандидата от оппозиции.

Ранее ФБК выпустил два фильма-расследования из поездки по Сибири: из Новосибирска и Томска. Эти расследования снимали перед тем, как Алексей Навальный был отравлен.

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