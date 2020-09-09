ФБК показал фильм про Татарстан, жителей которого «обманули и обворовали»

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал очередной фильм из поездки по российским регионам. Георгий Албуров и Кира Ярмыш заявили, что в кадре должен был быть Алексей Навальный, но на момент съемок он находился в коме.

В ролике говорится, что первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев стоял у истоков партии «Единая Россия», а также был доверенным лицом Владимира Путина на всех выборах. При нем, по мнению расследователей, между Татарстаном и Москвой было заключено негласное соглашение: «заоблачные проценты поддержки Владимира Путина и «Единой России» взамен на разрешение воровать безнаказанно, в любых количествах». Это соглашение распространяется и на действующего президента Татарстана Рустама Минниханова, уточнил фонд.