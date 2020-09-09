Трое екатеринбуржцев получили от 4 лет условно до 7 лет колонии за паблик об АУЕ*

Трое жителей Екатеринбурга получили тюремные сроки по обвинению в призывах к экстремизму, создании и участии в экстремистском сообществе АУЕ (организация запрещена в России. — Прим. ред.) и возбуждении ненависти или вражды к сотрудникам ФСБ и полиции. Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Дело возбудили из‑за причастности супругов Николая и Натальи Бабарика, а также их друга Артема Зуева к созданию и ведению экстремистских пабликов в «ВКонтакте». Николая Бабарику приговорили к 7 годам лишения свободы, Зуева — к 3 годам и 9 месяцам колонии, а Наталья Бабарика получила 4 года условно.

Следствие утверждает, что Николай Бабарика создал группу «А.У.Е.» в 2011 году, когда ему было 17 лет. К 2018 году он опубликовал там около 30 тыс. материалов — в том числе «содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Его супруга, по версии следствия, вступила в сообщество добровольно. Она была администратором паблика, а также распространяла предметы с символикой АУЕ.

Артема Зуева обвинили в том, что он вел в соцсети сообщество «Вольный мастер. Магазин интересов», через который торговал нардами, четками и чехлами для айфонов, оформленными в стиле «воровской романтики». Также он «систематически предоставлял Наталье Бабарике свой аккаунт для администрирования сообщества».

Николай Бабарика и Артем Зуев сознались в содеянном, а Наталья Бабарика вину не признала, отметил Чиков. Во время процесса гособвинитель заявил, что интернет является «мощным инструментом влияния, орудием пропаганды» и «мотивирует молодежь».

В конце августа стало известно о планах МВД создать реестр участников АУЕ. С 17 августа организация запрещена на территории России, а действия тех, кто пропагандирует идеи АУЕ или склоняет молодежь к криминальной деятельности, попадают под статью Уголовного кодекса 282.1 («Организация экстремистского сообщества»). Максимальное наказание по ней — до 12 лет тюрьмы и штраф до 700 тыс. рублей.

АУЕ пропагандирует насилие, отрицание морали и любых форм управления, борьбу с правоохранительными органами и властями.