«Похищают лучших из нас»: нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич написала о ситуации в Беларуси

Писательница, лауреатка нобелевской премии по литературе, а также член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич написала обращение. Оно опубликовано на сайте белорусского ПЭН-центра.

«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.

Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица — это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ. Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.

Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.

А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.

Вот опять кто‑то неизвестный звонит в дверь…», — написала Алексиевич.

Из семи членов президиума Координационного совета оппозиции шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. Сегодня стало известно о задержании юриста Максима Знака и аресте одной из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. На свободе и в Беларуси осталась только Светлана Алексиевич.

Александр Лукашенко называл создание совета «попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями» и обещал принять меры, чтобы «остудить горячие головы». В конце августа в Беларуси завели уголовное дело по статье о захвате власти из‑за создания и деятельности совета. И Колесникова, и Знак проходили по нему как свидетели.