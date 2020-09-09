Посмотрите новый вдохновляющий клип Стормзи «Superheroes»

Британский грайм-исполнитель Стормзи выпустил анимационный клип на трек «Superheroes» со своего альбома «Heavy Is the Head», который вышел в декабре.

Клип посвящен умершему недавно исполнителю роли Черной Пантеры Чедвику Боузману, движению Black Lives Matter и черной культуре в целом. «Мы не можем игнорировать происходящее. Об этом и песня. Об этом и Стормзи. Он был там тогда и протестовал», — рассказал режиссер клипа Таз Трон Деликс, напомнив об июньских протестах в Лондоне.

Клип показывали в британских школах, и там он сопровождался небольшой мотивационной речью от Стормзи: «Неважно, какой у вас цвет кожи, откуда вы, к какой религии себя относите, все, что мешает двигаться дальше: вы все равно супергерой. Так что я решил записать это видео, чтобы вдохновить вас, показать, что пределов не существует. Чтобы вы знали — все, что внутри, делает ва невероятными».