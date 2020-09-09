перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Похищают лучших из нас»: нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич написала о ситуации в Беларуси 15:56
Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО Обновлено в 15:39
Чак Норрис обратился к жителям Якутска. Актер попросил их беречь природу 15:25
«Хлеб», The Hatters и другие: фестиваль Ural Music Night объявил участников 15:14
Илья Мазо/YouTube «Весны слуга»: одиночество московского курьера в новом клипе Ильи Мазо
«Весны слуга»: одиночество московского курьера в новом клипе Ильи Мазо 14:44
Slipknot выступят на Park Live в следующем году 14:24
Collider: Саша Барон Коэн снял продолжение «Бората» 12:34
Okko начал съемки сериалов про Чикатило и постапокалипсис 12:21
В Минске люди в штатском задержали члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака 12:04
Киноакадемия обновила требования для картин, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» 11:15
Yellow Days/YouTube Новая реальность в клипе «The Curse» от Yellow Days и Мака ДеМарко
Новая реальность в клипе «The Curse» от Yellow Days и Мака ДеМарко 10:58
Тикток и Минкульт запустят серию онлайн-экскурсий по российским музеям 10:42
В России за сутки выявили 5218 случаев коронавируса 10:41
Мюзикл «Назад в будущее» покажут в Лондоне в следующем мае 10:13
«Ни на каком этапе это не была борьба против России»: Светлана Тихановская обратилась к россиянам 10:00
Janelle Monáe/YouTube Жанель Моне выпустила политический гимн «Turntables»
Жанель Моне выпустила политический гимн «Turntables» 5:13
В сети появился трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Дискавери» 4:24
Умер автор сценария фильма «Пианист» Рональд Харвуд 3:52
Венесуэла проведет третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса 3:17
Петербургским учителям поручили искать ЛГБТ-символику в соцсетях школьников и сообщать о ней полиции 2:51
Отключить рекламу

Чак Норрис обратился к жителям Якутска. Актер попросил их беречь природу

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:25

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис записал обращение к жителям Якутска. Видео опубликовал сайт News.ykt.ru, сейчас оно доступно на ютьюбе.

«Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом», — сказал актер на видео.

Норрис отметил, что считает якутян «прекрасными и умными людьми». «Я знаю, что вы будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис», — обратился к жителям города мастер единоборств.

13 сентября в Якутске отметят День города. Столице Республики Саха исполнится 388 лет.

В середине августа Норрис записал обращение к некоему Саше — судя по используемым в видео прозвищам, речь шла о президенте Беларуси Александре Лукашенко. Звезда боевиков заявила, что «придет в одну из резиденций и заставит Лукашенко плакать». Как писали СМИ, ролик заказали через сервис записи видеообращений Cameo, где знаменитости за деньги читают на камеру высылаемый им текст.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
хип-хоп
T-Fest
Чувственный представитель новой школы хип-хопа
приключение
Вратарь Галактики
Космический долгострой Джаника Файзиева про гладиаторские игры на околоземной орбите

Другие материалы по темам

Люди
Чак Норрис
Александр Лукашенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить