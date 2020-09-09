Чак Норрис обратился к жителям Якутска. Актер попросил их беречь природу

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис записал обращение к жителям Якутска. Видео опубликовал сайт News.ykt.ru, сейчас оно доступно на ютьюбе.

«Дорогие жители Якутска, я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом», — сказал актер на видео.

Норрис отметил, что считает якутян «прекрасными и умными людьми». «Я знаю, что вы будете беречь чистоту природы. Берегите себя, всего наилучшего, ваш друг Чак Норрис», — обратился к жителям города мастер единоборств.