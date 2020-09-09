«Весны слуга»: одиночество московского курьера в новом клипе Ильи Мазо

Электронный музыкант Илья Мазо выпустил видео на трек «Весны слуга». Посмотреть его можно на ютьюбе.
Видеорядом для клипа стали приключения (и злоключения) курьера «Яндекс.Еды» в современной Москве. Разносчик еды путешествует по центру Москвы и, кажется, делает все что угодно, только не работу.
Курьер путешествует по Покровке, Чистым прудам, Котельнической набережной, меланхолически сидит на берегу Москвы-реки в парке Горького и даже фотографирует пожар в одном из московских дворов.
В июне Илья Мазо принял участие в двухдневном марафоне «Афиши» «Эфир из дома: Save the Scene». Вместе с ним выступили «Пасош», «Казускома» и другие современные российские музыканты.
Уже в пятницу стартует 31-й «Кинотавр», открытый российский кинофестиваль в Сочи, партнером которого в этом году выступил мультимедийный сервис Okko. Но пока «Кинотавр» не начался, вспоминаем важные картины прошедших фестивалей, режиссеров, которые получили там звание лучших, и яркие дебюты.