«Весны слуга»: одиночество московского курьера в новом клипе Ильи Мазо

Электронный музыкант Илья Мазо выпустил видео на трек «Весны слуга». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Видеорядом для клипа стали приключения (и злоключения) курьера «Яндекс.Еды» в современной Москве. Разносчик еды путешествует по центру Москвы и, кажется, делает все что угодно, только не работу.

Курьер путешествует по Покровке, Чистым прудам, Котельнической набережной, меланхолически сидит на берегу Москвы-реки в парке Горького и даже фотографирует пожар в одном из московских дворов.