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«Весны слуга»: одиночество московского курьера в новом клипе Ильи Мазо

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:44

Электронный музыкант Илья Мазо выпустил видео на трек «Весны слуга». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Видеорядом для клипа стали приключения (и злоключения) курьера «Яндекс.Еды» в современной Москве. Разносчик еды путешествует по центру Москвы и, кажется, делает все что угодно, только не работу.

Курьер путешествует по Покровке, Чистым прудам, Котельнической набережной, меланхолически сидит на берегу Москвы-реки в парке Горького и даже фотографирует пожар в одном из московских дворов.

В июне Илья Мазо принял участие в двухдневном марафоне «Афиши» «Эфир из дома: Save the Scene». Вместе с ним выступили «Пасош», «Казускома» и другие современные российские музыканты.

Уже в пятницу стартует 31-й «Кинотавр», открытый российский кинофестиваль в Сочи, партнером которого в этом году выступил мультимедийный сервис Okko. Но пока «Кинотавр» не начался, вспоминаем важные картины прошедших фестивалей, режиссеров, которые получили там звание лучших, и яркие дебюты.

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