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Slipknot выступят на Park Live в следующем году

Илья Голубев
Сегодня в 14:24

Ню-метал-группа Slipknot станет одним из хедлайнеров музыкального фестиваля Park Live в Москве и выступит там 16 июля 2021 года. Билеты на этот концерт поступят в продажу 11 сентября.

В прошлом августе Slipknot выпустили первый за пять лет альбом — «We Are Not Your Kind». Он также стал первым альбомом, записанным без участия перкуссиониста Криса Фена, который ушел из группы в марте, обвинив коллег в мошенничестве при распределении гонораров и подав на них в суд (решить конфликт мирно не удалось).

В этом году Park Live должен был продлиться шесть дней, среди хедлайнеров значились The Killers, The Offspring, Placebo, My Chemical Romance, Sum 41, Deftones, Poppy, Refused и Crossfaith.

Из‑за пандемии коронавируса фестиваль перенесли на следующий год, но зато продлили до 8 дней: он пройдет с 8 по 11 июля и с 15 по 18 июля. Также организаторы пообещали постараться перенести на следующий год весь заявленный лайнап этого лета и, судя по анонсам, сдерживают свое обещание. Кроме того, как стало известно неделю назад, к хедлайнерам присоединятся Gorillaz.

Те, кто уже приобрел билеты на Park Live этого года, могут или вернуть их, или воспользоваться ими в следующем году: обладателям однодневных билетов можно будет выбрать любой день, обладатели абонемента на уик-энд попадут на оба уик-энда, а за early bird билеты полагаются ВИП-абонементы на все дни грядущего фестиваля.

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