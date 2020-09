Slipknot выступят на Park Live в следующем году

Ню-метал-группа Slipknot станет одним из хедлайнеров музыкального фестиваля Park Live в Москве и выступит там 16 июля 2021 года. Билеты на этот концерт поступят в продажу 11 сентября.

В прошлом августе Slipknot выпустили первый за пять лет альбом — «We Are Not Your Kind». Он также стал первым альбомом, записанным без участия перкуссиониста Криса Фена, который ушел из группы в марте, обвинив коллег в мошенничестве при распределении гонораров и подав на них в суд (решить конфликт мирно не удалось).