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«Хлеб», The Hatters и другие: фестиваль Ural Music Night объявил участников

Анастасия Цой
Сегодня в 15:14

Фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 18 сентября, объявил участников. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В этом году будут выступать группы «Хлеб», The Hatters, певица Елка, электронщики Oligarkh, джазовый коллектив Eilenkrig и многие другие. Всех артистов и расписание можно найти здесь.

«Это наше первое выступление на Урале после самоизоляции. Ради этого мы решили воссоединить наше трио. Очень ждем встречи со слушателями, особенно из Екатеринбурга, поскольку здесь нас всегда встречают очень круто!» — рассказала группа «Хлеб».

Одна из задач фестиваля — поддержать артистов, которые еще неизвестны широкой публике. Для этого была создана онлайн-система, похожая на краудфандинговую платформу. Теперь каждый человек сможет финансово поддержать понравившийся коллектив через приложение фестиваля. Средства будут напрямую поступать на счет музыкального коллектива.

Вход на фестиваль бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте. Также будут онлайн-трансляции с десяти площадок фестиваля.

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