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Новая реальность в клипе «The Curse» от Yellow Days и Мака ДеМарко

Илья Голубев
Сегодня в 10:58

Инди-соул-певец Yellow Days (Джордж ван ден Брук) выпустил клип на песню «The Curse», записанную вместе с живым классиком инди-рока Маком ДеМарко. Трек войдет в новый альбом Джорджа — «A Day in a Yellow Beat», который должен выйти 18 сентября.

Музыкант анонсировал пластинку еще в мае, а выйти на должна была 7 августа, но релиз пришлось перенести. Yellow Days ранее выпустил синглы «Love Is Everywhere» и «You», оба — с клипами.

Кроме ДеМарко в альбом войдут совместные записи с Нейтом Фоксом, Джоном Кэрроллом Кирби и другими исполнителями. Релиз певец описал как «оптимистичную музыку об экзистенциальном кризисе миллениалов». Следующей весной Джордж также отправится с новым альбомом в тур по Европе, правда, в Россию приехать он пока не планирует.

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