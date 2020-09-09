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В России за сутки выявили 5218 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 10:41

В России за последние сутки выявили 5218 случаев коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской, Воронежской и Ульяновской областях, в Ставропольском и Красноярском краях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 041 007, из них более 856 тыс. выздоровели, 18 135 умерли. За последние сутки вылечились 6409 человек, умерли 142 пациента.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 27,5 млн человек, 897 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (6,3 млн), на втором — Индия (4,3 млн), на третьем — Бразилия (4,1 млн).

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