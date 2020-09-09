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TikTok и Минкульт запустят серию онлайн-экскурсий по российским музеям

Илья Голубев
Сегодня в 10:42

TikTok совместно с проектом Минкульта «Культура.РФ» с 12 сентября запустит онлайн-экскурсии по ведущим российским музеям, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Первые экскурсии запланированы по Музею Фаберже в Петербурге, они пройдут 12, 16, 19 и 23 сентября, виртуальным посетителям расскажут о моде XIX–XX веков и покажут ювелирные изделия знаменитого ювелира карла Фаберже.

После этого, 26 сентября, к акции присоединится Мультимедиа Арт Музей в Москве — экскурсию проведут по выставке American Power современного американского фотографа-документалиста Митча Эпштейна, экскурсию 30 сентября посвятят основателю парижского арт-центра Maison Rouge Антуану де Гальберу, 3 октября музей покажет работы российского фотографа Игоря Мухина, а 7 октября — выставку «Город теней» Алексея Титаренко.

«В этом году мы впервые провели акцию «Ночь музеев» в TikTok и были приятно удивлены: мы получили огромный отклик от аудитории, большое количество просмотров и невероятную вовлеченность. Мы решили, что раз контент с экскурсиями интересен аудитории, стоит придумать что‑то похожее на постоянной основе», — рассказал представитель Министерства культуры Вадим Ваньков.

Все экскурсии пройдут в официальном аккаунте «Культура.РФ» в TikTok, там же можно посмотреть подробное расписание и программы.

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